Roma: rissa tra finte invalide, turisti allibiti

Nel giorno in cui Papa Francesco, in visita in Madagascar, non ha celebrato l’Angelus, in piazza San Pietro a intrattenere turisti e fedeli ci hanno pensato due mendicanti. Le due donne entrambe dotate di bastone per la ridotta mobilità, improvvisamente hanno iniziato a litigare. Dalle parole ben presto sono passate ai fatti e assunta una postura decisamente più eretta e abbandonata la gobba hanno usato le stampelle come vere e proprie armi.

In un video diffuso su Twitter dall’account “Riprendiamoci Roma”, si vedono le due finte invalide colpirsi a vicenda con violenza, dimostrando di essere tutt’altro che diversamente abili come quando chiedono la carità a turisti e passanti. Alla fine a separare le contendenti ci ha pensato un agente di polizia in borghese. TiscaliNews