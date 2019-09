Brexit senza accordo? la Spagna chiederà aiuti alla Ue

La Spagna chiederà all’Ue appoggio finanziario se ci fosse una Brexit senza accordo. Lo ha reso noto il il ministro dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione, Luis Planas, spiegando che chiederà all’Unione europea di istituire “meccanismi di sostegno finanziario” in caso che il Regno Unito, il 31 ottobre, esca dall’Ue in maniera disordinata.

Da Malaga, dove era in visita, Planas ha spiegato che incontrerà nei prossimi giorni il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, per rivendicare questo sostegno e l’attenzione dell’Unione europea soprattutto ai prodotti deperibili, frutta e verdura. La Spagna, ha ricordato, vende nel Regno Unito circa 4,2 miliardi di euro all’anno di prodotti quali vino, olio d’oliva e frutta e verdura (un quarto dei quali proviene dall’Andalusia).