Malore al lavoro, muore operatore del 118

Tragedia sul lavoro alle porte di Roma. Roberto Campigotto, un operatore del 118, è morto a 57 anni nella giornata di sabato 20 aprile

L’uomo ha avuto un infarto mentre stava eseguendo un soccorso proprio per un arresto cardiaco. Roberto era di Sacrofano. Ieri, per un cambio turno, lo avevano mandato a lavorare nella zona di Monterondo. Secondo fonti del 118 interpellate dal nostro quotidiano, l’operatore era intervenuto per soccorrere un signore in arresto cardiaco. Sul posto era stata inviata una ambulanza e una automedica. Durante le manovre di rianimazione del paziente, tuttavia, Campigotto, autista del 118, ha “avuto un infarto”.

Sul posto sono giunte altre due ambulanze e il medico rianimatore dell’elisoccorso. Trasportato all’ospedale di Monterotondo, il 57enne è deceduto durante il trasporto. La notizia è stata confermata a RomaToday dai suoi colleghi e dal 118.