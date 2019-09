India: cittadinanza negata a 2 milioni di musulmani irregolari

Quasi 2 milioni di persone sono state escluse dalla cittadinanza nello stato dell’India orientale di Assam. L’elenco, noto come il registro nazionale dei cittadini, punta a identificare i residenti legali ed eliminare gli immigrati illegali dallo stato. Supportata dal governo nazionalista indù del premier Narendra Modi, la misura è vista dai critici come un tentativo di espellere milioni di persone della minoranza musulmana, molti dei quali entrati dal confinante Bangladesh.

L’Assam, stato nel nord est dell’India, al confine col Bangladesh, ha registrato negli ultimi tempi un forte flusso di immigrazione illegale; per questo la Corte suprema ha imposto, nel 2014, l’aggiornamento dell’anagrafe. Per risultare iscritti, quindi indiani, i cittadini dovevano dimostrare di essere stati presenti in Assam da prima della dichiarazione di indipendenza del Bangladesh, cioè dal 24 marzo del 1971.