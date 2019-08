Aggressioni e rapine, presi tre minorenni maghrebini

Condividi

Cremona – Con un’operazione chiamata “Last night”, la polizia di Cremona ha eseguito tre misure cautelari del collocamento in comunità a carico di altrettanti minorenni di origine magrebina, che facevano parte del famigerato gruppo che gestiva la pagina Instagram “Cremona Dissing”. Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile sono partite da alcune aggressioni avvenute a Cremona il 12 giugno scorso, nel corso ed al termine di una festa in un locale aperto al pubblico. In quell’occasione 7 ragazzi commisero una rapina, ne tentarono un’altra e aggredirono per futili motivi alcuni partecipanti alla serata, tutti minorenni.

L’indagine ha portato all’identificazione dei tre minorenni come autori di una rapina di 20 euro in contanti e di una tentata rapina di un portafogli, attuate sempre con il medesimo schema: individuata la vittima, alcuni componenti del gruppo le si avvicinavano e, dopo averla colpita con calci e pugni o averla minacciata, tentavano di sottrargli il denaro o il cellulare.