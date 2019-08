Open Arms, Guardia costiera scrive al Viminale: “No impedimenti per sbarco senza indugio”

La Guardia costiera si smarca dal ministero dell’Interno. Dopo aver ricevuto un nuovo atto stragiudiziale dalla Open Arms con cui si chiede lo sbarco urgente, il centro di ricerca e soccorso di Roma, in una comunicazione inviata al Viminale, scrive che “non vi sono impedimenti di sorta per l’attracco senza indugio a Lampedusa” e chiede una risposta urgente. Nel pomeriggio di ieri la sede della Guardia costiera di Roma ha ricevuto la visita degli uomini della polizia giudiziaria di Agrigento che ha acquisito la documentazione sullo sbarco negato.

Il comandante – scrive la Repubblica – ha deciso di mettere a mare i barchini di appoggio per potere intervenire immediatamente se qualcuno dei 134 migranti rimasti a bordo dovesse gettarsi in acqua come molti minacciano di fare. Anche la guardia costiera ha inviato suoi mezzi a monitorare la nave alla fonda a poche centinaia di metri dalla costa.