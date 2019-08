Immigrazione, Fiore (FN): “L’Europa non dissangui più l’Africa”

“Non è l’immigrazione a tutti i costi che aiuta certi popoli, l’Europa non è il paradiso e i soldi non crescono sugli alberi”. Parola del cardinale Arinze al Catholic Herald appoggiate in pieno da Roberto Fiore, leader di Forza Nuova:

“Sono sempre più forti le voci di coloro che capiscono che il ruolo dell’Europa non è quello di dissanguare l’Africa – incalza il numero uno forzanovista – ma di aiutare i popoli a costruire una vita decente per gli africani lì in Africa. Forza Nuova lo dice da 22 anni. Ora se a dirlo è un cardinale di colore, un esponente importante della Chiesa, significa che il tema non può essere riconducibile a una questione di mero “razzismo” come molti vogliono far credere ma è una questione sociale reale che va risolta affinchè interi popoli o Paesi non scompaiano”.

