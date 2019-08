Svolta green in Vaticano: auto ibride, colture bio, luci led

Città del Vaticano, 8 ago. (askanews) – Predicare bene e razzolare meglio. Rinnovo del parco macchine con vetture elettriche e ibride, colture biologiche e un impianto di irrigazione che abbatte gli sprechi, riciclo delle acque delle fontane, risparmio energetico tramite l’installazione di pannelli solari e l’adozione di impianti con apparati a led e sensori crepuscolari di illuminazione, sostituzione degli impianti di condizionamento che utilizzano i gas derivati dai clorofluorocarburi e raccolta differenziata: è la svolta “green” del Vaticano, ispirata all’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco.

“Il Governatorato ha soprattutto adeguato, o lo sta facendo, le varie aree di competenza in cui è diviso, ai principi dell’enciclica dedicata alla cura e al rispetto della casa comune”, spiega in una intervista all’Osservatore Romano il vescovo Fernando Vérgez Alzaga, segretario generale del “municipio” dello Stato pontificio. “Per esempio, un settore in cui abbiamo applicato questi principi è quello dell’attività agricola dello Stato della Città del Vaticano, che si svolge esclusivamente attraverso la Direzione delle Ville pontificie.