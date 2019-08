Governo, Salvini: “Qualcosa si è rotto, ma non mi interessano rimpasti”

Condividi

L’ultimatum arriva dal palco di Sabaudia: “Cosa succederà ora? Non sono fatto per le mezze misure, o le cose si possono fare per intero, oppure star lì a scaldare la poltrona non fa per me” dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo una delle giornate più lunghe per il governo gialloverde, con la maggioranza spaccata sulla Tav.

“E’ indubbio che qualcosa si è rotto negli ultimi mesi”, ma “non mi interessano rimpastini o rimpastoni” assicura Salvini, osservando che “se mi rendo conto che le cose non si possono fare, come in un matrimonio, se si passa più tempo a litigare che ad andare d’accordo e a fare l’amore, è meglio che ci si guardi negli occhi e ci si lasci”.