Bologna: 19enne rapinato e accoltellato, fermati minorenni pakistani

Bologna – Aggressione con coltello in centro, in pieno giorno: ferito 19enne. Picchiato e colpito con un coltellino a serramanico, ha rimediato ferite da arma da taglio sul torace e alle braccia. Malconcio lo hanno trovato i poliziotti, allertati dai passanti che hanno assistito alla violenta aggressione scoppiata ieri pomeriggio, intorno alle 18, nella centralissima via Indipendenza. Vittima un 19enne di origini rumene, finito in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Ora si cercano gli aggressori. Al momento due ragazzini minorenni sono stati denunciati, perchè considerati implicati nella vicenda, che ha contorni foschi. Le indagini avviate dagli uomini del commissariato San Francesco si prefissano di chiarire le motivazioni e le dinamiche dei fatti.

Secondo la versione del 19enne, mentre passeggiava in centro in compagnia di un amico, sarebbe stato aggredito all’improvviso, a scopo di rapina, da un gruppetto di ragazzini molto giovani. Gli si sono avventati addosso – ha riferito ai poliziotti – lui ha opposto resistenza e durante il parapiglia è spuntato un coltellino con il quale il giovane è stato ferito, più volte, ma fortunatamente in modo superficiale. A quel punto il gruppetto lo ha derubato, portandogli via le scarpe che aveva ai piedi e una maglietta che indossava.