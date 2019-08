Migranti, capitana di Open Arms: ”stiamo finendo il cibo”

È in mare da giovedì la nave della Ong spagnola Open Arms con a bordo 121 migranti. La Valletta questo martedì ha rifiutato al battello, che si trova tra Malta e Lampedusa, l’ingresso nelle acque nazionali; il no proprio poche ore dopo un nuovo SOS dalla nave in cerca di un porto.

La capitana Anabel Montes ha detto: “Malta ci ha risposto con un sonoro no. Abbiamo chiesto due volte. Malta ci ha detto due volte no ed è davvero chiaro che non hanno in alcun modo intenzione di accoglierci. Al momento l’Italia non ha risposto nulla alla nostra richiesta. L’Italia non ci ha detto né che possiamo entrare né che non possiamo. Abbiamo semplicemente richiesto l’autorizzazione a sbarcare in un suo porto perché è un posto sicuro.