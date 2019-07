Pd, Fedeli: il termine “principesse sul pisello” è offensivo

Condividi

(OPi – 24.7.2019) “Peppe Provenzano dovrebbe moderare i termini. Le opinioni interne al Partito Democratico sono tutte da rispettare. Anche quelle oggi non maggioritarie. E’ per questo che ci chiamiamo democratici e democratiche. Definire “principesse sul pisello” chi esprime una sensibilità diversa è offensivo e contraddittorio. Con quale credibilità si fa appello ad abbassare il livello delle polemiche mentre si insulta con un linguiaggio machista e si accusano non meglio precisati “dirigenti del Pd” di diffondere fake news?”.

Lo dichiara in una nota la senatrice Pd e capogruppo in commissione Diritti umani Valeria Fedeli, secondo la quale il termine “principesse sul pisello” sarebbe offensivo e contraddittorio, mentre trova normale, da parte di Matteo Renzi, indicare i due vicepremier, Salvini e Di Maio, “i due piccioncini” e “i due di Beautiful”.