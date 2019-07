Peste suina africana, 17 focolai: allarme in Bulgaria

Un muro lungo 70 chilometri per “fermare” l’invasione dei cinghiali. E’ quello che ha iniziato a costruire in questi giorni la Danimarca al confine con la Germania. L’intento dell’opera è di mettere al riparo l’industria dei maiali dai rischi di un’epidemia di influenza suina africana. Il problema è serio, ma ci sono dubbi che una […]

Diminuire drasticamente la popolazione di cinghiali selvatici per fermare l’avanzata della peste suina africana in Polonia, che ha messo seriamente a repentaglio la produzione suinicola locale. È questo il piano che il Governo di Varsavia intende mettere in atto a partire dal fine settimana, ponendosi l’obiettivo di abbattere circa 200mila cinghiali. Non si sono fatte […]

ANCONA, 2 OTT – Emergenza cinghiali nelle Marche non solo per viabilità e agricoltura. C’è anche un serio e potenziale problema per gli allevamenti di suini. A lanciare l’allarme è la Cia (Agricoltori Italiani) di Ancona dopo che il Ministero della Salute ha messo in allerta tutti i Servizi veterinari del territorio nazionale in seguito […]