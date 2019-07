Roma, stupro discoteca Factory: fermato 25enne romeno

Condividi

Un ragazzo di 25 anni è stato fermato per lo stupro della ragazza di 21 anni avvenuto a maggio all’esterno del noto locale Factory, in zona Olimpico a Roma. Secondo quanto si è appreso, i poliziotti della Squadra Mobile di Roma l’uomo sottoposto a fermo è un cittadino di nazionalità romena.

L’uomo è accusato dalla Procura capitolina – che ha emesso il decreto di fermo – di essere uno degli autori dello stupro ai danni della 21enne di origini etiopi M.B.M. avvenuto nelle pertinenze del locale “Factory Club”, nei pressi dello stadio Olimpico, la notte tra il 18 e 19 maggio scorso.

Nei suoi confronti gli investigatori – il personale della “IV Sezione Reati Sessuali e in Danno di Minori” della Squadra Mobile, coordinata dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura – avrebbero raccolto “gravi indizi di reità”. Il fermo sarà sottoposto alla convalida del gip nelle prossime ore. L’attività degli investigatori è ancora in corso per individuare gli altri due presunti responsabili della violenza. (askanews)