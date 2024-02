Stupro Catania, Morani: ‘che differenza fa se commesso da stranieri o da italiani?’

Alessia Morani, deputata del Pd, commenta lo stupro di Catania dove sette egiziani, sbarcati clandestinamente in Italia come “minori non accompagnati”, sono accusati di aver violentato una ragazzina di soli 13 anni, vittima dell’accoglienza selvaggia voluta dalla sinistra.

“Guardate che lo squallore della propaganda sulla vita violata della bimba stuprata a Catania è rivoltante. Qualcuno pensa davvero che faccia differenza uno stupro commesso da stranieri o da italiani? O che faccia differenza la data dello sbarco dei violentatori, se avvenuto con il governo attuale o no? Ma finiamola tutti quanti, per favore. L’unica cosa vera è che sono 7 maschi che stuprano una donna. E la matrice è sempre la stessa: la cultura dello stupro che si nutre di violenza cieca, sopraffazione e oggettivizzazione della donna”