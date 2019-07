Torino: Appendino revoca incarico a vicesindaco Montanari

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha revocato questa mattina l’incarico di vicesindaco a Guido Montanari e le deleghe che aveva in capo. “La decisione – ha spiegato la sindaca – segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita. Una scelta non facile dal punto di vista umano ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua immagine“. “A Guido Montanari va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi tre anni”, ha detto la prima cittadina.

MONTANARI: IO CAPRO ESPIATORIO – “Sono stato un capro espiatorio sul nulla – ha detto Montanari all’Adnkronos – Sarebbe stato più semplice se la sindaca Appendino avesse espresso una volontà politica nuova nelle riunioni di maggioranza o giunta”.