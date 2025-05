Torino, violenza sessuale su 16enne: arrestato gambiano

Un cittadino gambiano di 27 anni, ospite di un centro di accoglienza per stranieri, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Monviso, a Torino, con l’accusa violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 16 anni. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe molestato la minorenne in diverse occasioni. Sia per strada (almeno una volta) che a bordo di un tram.

Le molestie e i palpeggiamenti sul tram

L’episodio più pesante e significativo è avvenuto lo scorso 13 aprile, una domenica. La 16enne, in pausa pranzo, sale sul tram numero 4 – a Torino – per andare a mangiare dalla nonna. Lui si siede di fronte a lei, palesando già in parte le sue intenzioni. Non è la prima volta che lei lo vede. La 16enne ricorderà infatti che una decina di giorni prima lui aveva già tentato di molestarla. Quando la ragazzina scende (siamo nel quartiere Barriera di Milano) quell’uomo la segue per poi tentare un approccio in strada chiedendole il numero di telefono. Al suo rifiuto lui non si arrende e quando lei entra nell’androne scatta la violenza vera e propria. Il 27enne l’avrebbe stretta a sé con la forza e baciata contro la sua volontà.

L’adolescente riesce a divincolarsi e a fuggire dalla nonna. Non pago della violenza appena consumata, l’uomo si apposta nei dintorni aspettando per ben due ore nei paraggi. Quando la ragazza esce da casa della donna per tornare alla fermata del tram lui sale con lei e per tutta la durata del viaggio tenta di palpeggiarla e di metterle le mani addosso. Il tutto mentre lei resta pietrificata. Come riporta La Stampa una volta tornata al lavoro la 16enne scoppia a piangere e viene accompagnata dal capo a presentare denuncia.

L’arresto del presunto aggressore

Pochi giorni dopo la ragazza incontra di nuovo il 27enne sul tram. Lui la fissa e ricomincia a importunarla. Questa volta però lei chiama subito i carabinieri che intervengono subito e bloccano l’uomo portandolo in caserma. Come racconta TorinoToday ci sarebbe anche un terzo episodio analogo, avvenuto circa dieci giorni prima su un altro tram della stessa linea. L’arresto del presunto maniaco è stato convalidato nei giorni scorsi sia dal giudice che dal tribunale del riesame

