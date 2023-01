Boris Johnson, nuovo pellegrinaggio a Kiev: ‘ogni arma per battere Mosca’

L’ex Premier britannico Boris Johnson è stato di nuovo a Kiev per una visita a sorpresa. “E’ un privilegio” essere a Kiev a dimostrare solidarietà al Paese colpito dalla guerra, ha detto da Borodianka, nella regione di Kiev, dove è stato invitato dal Presidente Zelensky. Johnson è sotto accusa, nuovamente, in patria, per la presunta raccomandazione di Richard Sharp a presidente della Bbc, poche settimane dopo che questi lo aveva aiutato a contrarre un prestito mentre era ancora a Downing street. Johnson oggi si è anche espresso in favore dell’invio di carri armati all’Ucraina.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak è "favorevole" alla visita di Boris Johnson in Ucraina, ha dichiarato Downing Street, citata dal Guardian. L'addetto stampa ha dichiarato che il primo ministro è "sempre favorevole a tutti i colleghi che dimostrano che il Regno Unito è al fianco dell'Ucraina e continuerà a sostenerla". Johnson ha dichiarato che gli ucraini dovrebbero ricevere "tutti gli strumenti necessari" per battere la Russia ed è intervenuto sulla questione dell'assegnazione all'Ucraina di un maggior numero di carri armati. In una dichiarazione riportata dalla PA, ha affermato che "questo è il momento di raddoppiare le forze e dare agli ucraini tutti gli strumenti necessari per finire il lavoro".