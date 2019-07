Toscana, Rossi (Pd): ”riconoscimento a Carola, simbolo dei sacrifici delle Ong”

La Regione Toscana pensa ad un’onorificenza per Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3. Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 nota per aver portato in salvo 42 migranti (per aver traghettato 42 clandestini, ndr) a Lampedusa, attraccando nonostante il divieto di sbarco imposto da Salvini – fatto che le è costato un arresto, poi non convalidato – verrà insignita insieme a Pia Klemp, l’altra capitana della Sea Watch 3, della medaglia Grand Vermeil, la più alta onorificenza del Comune di Parigi.

E anche la Regione Toscana sta pensando a una iniziativa simile, estendendola a chi si è distinto per il proprio impegno nelle Ong e nella cooperazione internazionale. A spiegarlo, oggi, interpellato dai giornalisti a margine di una conferenza stampa, è il presidente della Regione, Enrico Rossi.