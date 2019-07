Parigi: sindaco premia Carola e regala 100mila euro a Sos Mediterranée

In nome del rispetto di presunti “diritti umani”, la Città di Parigi premia con la Medaglia Grand Vermeil le due capitane della Sea Watch 3, Pia Klemp e Carola Rackete per aver prelevato clandestini in mare. Lo rende noto il comune della Ville Lumiere in un comunicato, ribadendo il suo pieno sostegno alle donne e agli uomini che si adoperano quotidianamente per ”salvare i migranti” in mare in condizioni difficili.

”Le due tedesche, Carola Rackete e Pia Klemp, che sono sempre perseguite dalla magistratura italiana per aver tratto in salvo dei migranti nel mar Mediterraneo”, sottolinea la nota, ”riceveranno la Medaglia Grand Vermeil, la più alta onorificenza della Città di Parigi.”