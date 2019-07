Donna incinta con bimba in braccio rapinata in treno da uno straniero

La donna, una 31enne residente a Colico, stava viaggiando sulla linea ferroviaria tra Lecco e Sondrio, quando un uomo l’ha aggredita e minacciata con un pugno. L’uomo, uno straniero di colore, le ha strappatto l’iPhone ed è scappato immediatamente dopo, scendendo velocemente dal treno alla prima fermata e facendo perdere le proprie tracce. La brutta avventura è capitata a una donna incinta, su una delle tratte ferroviarie più pericolose della Regione, la Lecco-Sondrio.

Da quanto raccontato da Il Giorno, la giovane era in treno con la propria figlia, una piccola di circa un anno e mezzo. Aveva scelto di prendere il treno per dirigersi a Bellano, in visita a una parente e si è seduta in uno scompartimento senza aria condizionata, nel quale era l’unica passeggera.