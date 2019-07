Migranti, M5s: chi sale sui barconi è un disperato, non un turista

Condividi

Il Movimento 5 stelle intende chiarire in questa nota cosa sta subendo il nostro paese a causa di quanto ruota intorno alle Ong ed al fenomeno migratorio: “Su questo show delle Ong ci sono alcune verità che vanno sottolineate, perché nel delirio delle dichiarazioni – più o meno disinteressate – spesso si perde l’obiettivo. Ma soprattutto si manca il punto fondamentale. Tre verità, andiamo per ordine:

1. Chi sale su una barcone con i suoi figli per attraversare il mare è un disperato, non un turista. Perché sta scappando da una guerra, da una carestia, o da un Paese dove non trova un futuro. Non se ne sta andando in vacanza. Nel caso della Libia, scappano da una guerra che non abbiamo voluto noi ed è bene che la Francia, invece di impartire lezioncine, si assuma le sue responsabilità ed inizi ad accogliere questi disperati. La Francia e tutti i Paesi che l’Africa l’hanno sfruttata, impoverita, devastata.