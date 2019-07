I “Fubini” del quartierino…

Vi ricordate il vicedirettore del Corriere Della sera… Quello che metteva in dubbio la correttezza del Fondo di Ristoro per tutti i truffati delle banche?? Quello che metteva in dubbio la buona fede dei risparmiatori che secondo lui erano speculatori???

Ebbene proprio il sig. Fubini sembra si sia accorto giusto qualche giorno fa di non essere iscritto più all’ordine dei giornalisti per morosità (non aver pagato la quota) da ben 14 anni…