Flotta per prelevare migranti, De Magistris: ”Salvini che mi fa? manda la Nato?”

Condividi

Napoli – il sindaco De Magistris si accingerebbe a mettere in mare una vera e propria “flotta”, fatta da “velieri, gommoni e barche” , per andare a recuperare i migranti direttamente in mare. “Il porto di Napoli è aperto”, continua a dire.

Intervistato sull’argomento, si è detto pronto a varare la Flotta in barba a Salvini…. “Voglio vedere che fa, manda le navi? La Nato?“. E sghignazza.