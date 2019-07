Viminale: navi Marina e Gdf a difesa dei porti italiani

Condividi

Viminale, navi della Marina e della Gdf a difesa porti italiani. Le navi della Marina e della Guardia di Finanza per difendere i porti italiani. E’ una delle misure emerse dal Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per contrastare l’immigrazione irregolare.

Deciso anche un incremento dei controlli per ridurre le partenze (con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali); contatti con la Tunisia per migliorare e aumentare i rimpatri e per ridurre le partenze dei migranti; invio di dieci motovedette italiane da consegnare alla Guardia costiera libica entro l’estate.