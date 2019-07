Ong Sea Eye: ‘tre migranti sono collassati per il caldo’

“Mentre la Alan Kurdi è in attesa davanti al porto chiuso di Malta, tre persone a bordo sono sotto cure mediche acute. Tutti e tre sono collassati per il caldo. Abbiamo urgente bisogno di assistenza medica e un porto sicuro per evitare il peggio”. Lo scrive su twitter la Ong tedesca Sea Eye. Delle persone colpite da malore due sono minori.

La nave ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Ma La Valletta ha negato l’ingresso nelle proprie acque territoriali. Le autorità indicheranno quali azioni intraprendere “se la nave entrerà nelle acque” territoriali. Su sollecitazione della Sea-Eye le autorità maltesi hanno comunque autorizzato lo sbarco dei tre migranti colpiti da malore.