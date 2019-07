Coltellatate in strada, pomeriggio di terrore a Perugia

Condividi

Coltellate in strada tra la gente, in quattro rimangono feriti. Alcuni residenti del quartiere raccontano di una lite violenta domenica sera. Forse il prologo di quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 1 luglio, a Ponte San Giovanni, dove quattro persone si sono fronteggiate a colpi di coltello. Per tre di loro è stato necessario ricorrere alle cure mediche.

I protagonisti della rissa sono stati bloccati dai carabinieri, si tratta di due albanesi e di due tunisini. Da chiarire le cause della lite che è presto degenerata in un’area verde del popoloso quartiere, tra la gente e gli automobilisti che uno dei coinvolti, brandendo un coltello da cucina, avrebbe cercato ripetutamente di bloccare.

I militari della stazione comandata dal luogotenente MIrk Fringuello stanno indagando per ricostruire con esattezza l’accaduto.

www.perugiatoday.it