Senzatetto 72enne muore in strada a Milano

Condividi

Un uomo di 72 anni e’ stato trovato morto questa mattina intorno alle 7:50 in piazza Luigi di Savoia, davanti alla stazione Centrale di Milano. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che pero’ non hanno trasportato nemmeno l’uomo in ospedale, constatandone il decesso. Si trattava di un senzatetto.

La polizia di Stato e la polizia locale sono state chiamate sul posto per i rilievi, ma sono stati esclusi segni di violenza sul corpo. Si sospetta un malore per il caldo ma si attendono accertamenti. affaritaliani.it

SINISTRA IMPEGNATA CON I NAUFRAGHI IN FUGA DALLA FAME