Follia ad Afragola: extracomunitario aggredisce due persone con un coltello

Condividi

Afragola – Extracomunitario aggredisce due persone con un coltello e tenta di ucciderle ad Afragola, in via Antonio Gramsci.

L’uomo, ricoperto di sangue, ha minacciato con un coltello alcune persone e poi ha aggredito gli agenti della Polizia. Le immagini drammatiche in strada. Grazie al coraggio degli agenti si è evitato il peggio!

L’uomo è stato arrestato.

I testimoni sono stati scortati in caserma per essere ascoltati. Al momento non si conoscono i motivi del folle gesto.