Firenze: nigeriana tenta di strangolare una ragazza senza motivo. Presa e subito liberata

Condividi

Firenze, 21 giugno 2019 – «SE NON CI FOSSE stata la mia amica, lì con me, non so come sarebbe andata a finire. Non ci voglio nemmeno pensare. Quella donna era fuori controllo, poteva strangolarmi…».

Giardino della Fortezza, sono le 19,30 e la fornace fiorentina allenta un po’ la presa. Antonella, con l’amica Fiorella e il cagnolino, è seduta su una panchina vicino alla grande vasca. Due chiacchiere per staccare dopo il lavoro. A un certo punto succede l’incredibile. Ce lo racconta lei – scrive La Nazione : «Stavamo parlando quando da dietro mi è arrivato un cazzotto tremendo in testa, un attimo dopo mi sono ritrovata per terra. Sopra di me c’era una ragazza, giovane e robusta, una nigeriana di circa 25 anni. Urlava frasi che non riuscivo a capire, mi ha afferrato per la gola e ha iniziato a stringere. Voleva strangolarmi». L’amica non perde un attimo di tempo e si avventa sull’extracoumitaria tirandola via e facendo respirare l’amica. Nello stesso tempo un passante, richiamato dalle urla di terrore puro, si butta in mezzo e divide le donne. Lo choc è forte. Il tempo di riprendersi e Antonella chiama i carabinieri.