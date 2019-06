Zingaretti: ”non sprechiamo i segnali di ripresa del Pd”

Nel Pd bisogna ricostruire “un clima di fiducia”, serve uno “spirito unitario” e bisogna evitare la tentazione di una “forte contrapposizione interna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, aprendo i lavori della direzione Pd.

In Italia c’è “un pericolo”, quello rappresentato dalla destra populista e sovranista e “anche per questo sento la responsabilità di proporre un intervento per ricostruire tra noi un clima di fiducia, per lavorare pur nelle differenze, nelle articolazioni, ma con uno spirito unitario”.

Zingaretti ricorda che in questi mesi sono stati raggiunti “risultati grazie al lavoro unitario, nostro obiettivo non affossare i segnali di ripresa“. Bisogna scongiurare “il rischio dell’astrattezza, della competitività, della forte contrapposizione tutta all’interno”. (askanews)