Ong, Open Arms a Napoli su invito di De Magistris

Condividi

Il porto di Napoli accoglie Open Arms – Rispondendo all’invito del sindaco Luigi de Magistris, il rimorchiatore protagonista di numerosi ”salvataggi” (prelevare clandestini, ndr) nel Mediterraneo è partito venerdì 14 giugno dal porto di Palma di Maiorca diretto verso la città, dove si fermerà da domenica 16 fino al 22 di giugno, in occasione ella settimana del rifugiato.

Previsti diversi eventi e incontri a bordo sul tema del rispetto dei diritti umani e della vita. “Ringraziamo il sindaco Luigi de Magistris, per il suo gentile invito, siamo molto felici di poter aprire le porte della nostra nave ai cittadini e alle cittadine che vorranno salire a bordo per conoscere la nostra storia e il nostro lavoro – spiegano gli attivisti di Open Arms in un comunicato – in un momento storico come quello che stiamo vivendo, è di fondamentale importanza trovare occasioni di dialogo e confronto”. napolitoday.it