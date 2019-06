Macron e Castaner denunciati per “crimini contro l’umanità”

L’11 giugno Francis Lalanne si è recato presso il Tribunale penale internazionale per presentare una denuncia per “crimini contro l’umanità” nei confronti del presidente francese e del suo ministro dell’interno. Come spiega l’avvocato Sophia Albert-Salmeron, erano loro che davano gli ordini durante gli eventi dei Gilet gialli.

La denuncia è stata presentata l’11 giugno presso la Corte penale internazionale (ICC) contro Emmanuel Macron e Christophe Castaner, informa il gruppo di Facebook “Vécu, le média du gilet jaune“. Il denunciante è Francis Lalanne, un cantante e Yellow Vest che, tre mesi fa, ha lanciato una petizione su change.org per sostenere le procedure contro il Presidente e il suo Ministro degli Interni, che egli accusa di “crimini contro l’umanità”. Al momento della stesura di questo articolo, la petizione ha raccolto circa 100.000 firme.