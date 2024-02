Malore fatale, muore operatore Rai di 52 anni

Giuseppe Cannavale, operatore Rai di 52 anni, è morto colpito da un malore mentre faceva Jogging a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. L’uomo originario di Vico Equense (Napoli), si trovava in puglia per le riprese della messa che trasmette la Rai ogni domenica da località diverse.

La vicenda

L’uomo mentre stava facendo Jogging è stato colto da un malore. I passanti hanno allertato immediamente i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nella notte di domenica 25 febbraio è stato dichiarato morto. Dopo un’esame da parte del medico legale, il corpo è stato restituito ai familiari. www.ilmessaggero.it