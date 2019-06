Tabaccaio in prognosi riservata, il nigeriano non doveva essere in Italia

Doveva essere già espulso da anni, invece era ancora in Italia e ha aggredito un tabaccaio mandandolo in prognosi riservata. L’ennesimo episodio di violenza da parte di chi non dovrebbe nemmeno trovarsi qui. A quante altre aggressioni e tragedie dovremo assistere prima di incentivare le ESPULSIONI di tutti gli immigrati clandestini?