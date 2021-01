Milano: danneggiano scooter e auto in sosta, denunciati bengalesi

foto archivio

Milano – Due uomini, un 27enne e un 23enne, entrambi cittadini del Bangladesh ed entrambi con precedenti – sono stati arrestati lunedì sera a Milano con l’accusa di danneggiamento aggravato in concorso dopo aver “spaccato” quattro auto e un motorino che erano parcheggiati in strada. Teatro del loro folle tour vandalico è stato viale Corsica, all’altezza di via Negrolì a Milano.

Lì, per motivi che neanche loro stessi hanno saputo spiegare, i due si sono divertiti a danneggiare quattro macchine e uno scooter staccando gli specchietti retrovisori e colpendo la carrozzeria dei veicoli. A dare l’allarme alla polizia, pochi minuti prima della mezzanotte, è stato un tassista che si è trovato a passare di lì ed ha assistito allo “spettacolo”.

Quando sono stati fermati dagli agenti, i due stranieri avevano in mano un’accetta e un coltello con lame di trenta centimetri, ma fortunatamente non hanno opposto resistenza e si sono lasciati ammanettare. I vandali sono anche stati denunciati per il possesso delle armi.

https://www.today.it/citta/ragazzini-spaccano-auto.html

