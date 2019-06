Salvini: avanti con questo Governo, no manovre di palazzo

Condividi

Il governo Conte deve “tornare a viaggiare come un treno” e per far questo bisogna che “qualcuno la smetta di dire ‘no'”, perché “è il momento dei sì”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, convinto di “andare avanti a lavorare con questo governo, perché non mi interessano operazioni di palazzo”.

“L’ho detto prima delle elezioni, lo ripeto dopo le elezioni: la mia parola, la nostra parola vale più dei sondaggi, vale più di mille confronti – ha detto Salvini durante un comizio elettorale a Ferrara -. Io voglio andare avanti a lavorare con questo governo”.