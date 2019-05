Rinaldi: “il terrorismo dello spread per contrastare il voto popolare”

Preoccupato per lo spread che sale? Qui l’unica preoccupazione è che evidentemente dà molto fastidio il modo in cui si sono espressi gli italiani domenica scorsa con il voto. Usano l’arma del terrorismo finanziario per contrastare il voto popolare”.

L’eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così il nuovo aumento del differenziale tra Btp e Bund. “Vogliono combattere con l’arma dello spread le scelte del popolo sovrano, questo è un ricatto finanziario. Siamo stati eletti proprio per spezzare questa catena che intende condizionare le scelte democratiche contro gli interessi dei cittadini e dell’economia reale. Questo ricatto finanziario deve finire”.