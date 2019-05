Resiste all’arresto e frattura la gamba a un poliziotto

Condividi

Catania – Via Vincenzo Giuffrida, arrestato lavavetri-spacciatore: ferito anche un poliziotto . Si è conclusa con una corsa in ospedale, e non per curare l’arrestato, la cattura del cittadino della Nigeria YbubK Sediu del 1993, responsabile dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, falsa dichiarazione a Pubblico ufficiale sull’identità personale, resistenza e violenza a Pubblico ufficiale e lesioni gravi colpose. A rimanere ferito, anche in maniera seria, è stato uno degli agenti che ha proceduto all’arresto del cittadino straniero il quale, nonostante un tentativo di fuga andato male, era stato bloccato in modo del tutto regolare, senza alcun eccesso.

I fatti si sono svolti nelle prime ore del pomeriggio, quando la pattuglia del commissariato in appostamento da alcuni giorni, anche a seguito delle numerose segnalazioni che indicavano la presenza di soggetti pericolosi proprio in quella zona, ha deciso di vederci chiaro e di controllare il contenuto dello zainetto che Ybubk teneva addosso. Infatti, i poliziotti erano venuti a conoscenza che, poco distante dall’incrocio costantemente presidiato dai lavavetri, si trovava un “rifugio” dove questi extracomunitari erano soliti ritrovarsi per porre in essere un’attività di spaccio di stupefacenti.