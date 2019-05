Europee 2019, il Pd dimezza i voti. Zingaretti: “è la ripartenza”

“La sfida delle europee ha rimesso in gioco l’alternativa” e il risultato del Pd è “il primo passo per la costruzione dell’alternativa, è la ripartenza“. Lo ha detto Nicola Zingaretti durante la conferenza stampa al Nazareno commentando il risultato delle Europee, in cui i dem sono il secondo partito, un risultato che è un invito ad “aprire una fase di rigenerazione del centrosinistra“.

“Eravamo dati per spacciati, ai margini del gioco politico italiano, gli italiani ci hanno aiutato a voltare pagina“, ha aggiunto il segretario del Pd sottolineando: “Dobbiamo insistere su una grande alleanza di centrosinistra”. “Già oggi un’alleanza tra Pd, +Europa e Verdi ha il 28%, una percentuale importante, un argine e una base per allargare la formula delle alleanze da costruire da chi è moderato e non si trova nella destra di Salvini a un elettorato che dovrà riflettere sul rischio di consegnare il Paese alla destra”, ha affermato ancora Zingaretti.