Stipendi UE, quanto ci costano Juncker e Mogherini

L’Unione europea ha stanziato per il 2019 9,943 miliardi di euro, ovvero il 6 per cento del budget europeo totale per pagare gli stipendi di circa 60mila dipendenti. Lo stipendio mensile lordo di Jean Claude Juncker, presidente della Commissione è del 138 per cento più alto del compenso dei direttori generali, ergo 27.903,32 euro lordi al mese (anche se va specificato che il 45 per cento di questa cifra viene ritorna subito nelle casse del budget europeo).

Riporta il Fatto quotidiano che per Juncker , a questa cifra bisogna aggiungere altri 4.185,50 euro di “indennità di residenza” (il 15% dello stipendio lordo) e 1.418,07 euro di “spese di rappresentanza”. Si arriva dunque ad un totale mensile lordo di 33.506,89 euro al mese.