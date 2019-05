Sequestrate 1.600 auto intestate a sei romeni, usate per furti e rapine

I carabinieri di Venezia hanno sequestrato, tra l’Italia e in altri nove Paesi dell’Ue, 1.600 autovetture, per un valore complessivo di 13 milioni di euro, intestate a sei prestanome di nazionalità romena. Le auto erano usate per compiere furti, rapine in tutta Europa. La banda era formata da oltre 40 persone.

I militari hanno arrestato 10 persone. Sono ritenute responsabili a vario titolo di falsità in atti con induzione in errore di pubblico ufficiale, rapina e furto con destrezza.

Il blitz è stato compiuto anche in Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia con il supporto della polizia dei rispettivi stati coinvolti.