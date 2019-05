Famiglia cristiana contro Salvini: “sovranismo feticista”

Il crocefisso brandito come arma politica e il riferimento alla Madonna (“che sono sicuro”, ha detto, “ci porterà alla vittoria”) di Matteo Salvini in piazza Duomo non è piaciuto alla Chiesta. Da Famiglia Cristiana, al Vaticano, passando per Civiltà cattolica e Avvenire il biasimo nei confronti del ministro dell’Interno è un coro unanime.

“Il rosario brandito da Salvini e i fischi della folla a papa Francesco, ecco il sovranismo feticista”, titola l’editoriale di Famiglia Cristiana sulla manifestazione di ieri a Milano dove – si legge – “è andato in scena l’ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani. Mentre il capopolo della Lega esibiva il Vangelo un’altra nave carica di vite umane veniva respinta e le Nazioni Unite ci condannavano per il decreto sicurezza”.