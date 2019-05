Il Pd umbro non conosce vergogna e punta a bullonarsi alle poltrone

Il Pd umbro non conosce la vergogna. Mentre i giudici parlano di una sanità “ostaggio di poteri occulti”, loro – i rossi incappati in uno scandalo che grida vendetta – farfugliano. Non vogliono che la presidente Marini (nella foto) vada a casa e che si debba rivotare per la regione. E sarebbe un secondo scandalo dopo la clamorosa delegittimazione della classe politica che governa l’istituzione.

La nuova resistenza: incollati alle seggiole – – Domani il consiglio regionale deve “decidere” sulla fine dei giochi. Il Pd è stato travolto dalla vergogna per l’inchiesta su sanità e concorsi e loro stanno ancora a cincischiare. Domenica arriverà a Perugia Zingaretti e rischia di dover fare i conti con un nuovo tipo di “resistenza”, quella degli incollati alle poltrone.

Si convocano addirittura assemblee per far sentire la voce degli iscritti contro lo scioglimento della regione. Ma si presentano in pochi, una trentina a Perugia e ancora meno a Terni. In pratica, i portaborse dei politici del territorio… Gli irriducibili non vogliono rinunciare a stipendi e privilegi solo perché la magistratura ha pizzicato la governatrice, l’assessore alla sanità, il segretario regionale del Pd, i dirigenti della Asl, annessi e connessi.