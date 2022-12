Umbria, Lorenzetti prosciolta: “Il fatto non sussiste”

Lorenzetti prosciolta per tutte le accuse: “Il fatto non sussiste”. Maria Rita Lorenzetti è stata prosciolta da ogni accusa, al termine di un irter giudiziario lunghissimo: dieci anni. Questo il calvario dell’ex governatrice dell’Umbria accusata – si legge sul Foglio – di fatti gravissimi: dalla corruzione all’associazione a delinquere. Ieri la sentenza finale: “Il fatto non sussiste”. Tutti i filoni dell’inchiesta aperta nel 2012 contro Lorenzetti si sono chiusi con il proscioglimento, senza neanche mai arrivare a processo. Peccato che intanto l’immagine politica e pubblica dell’ex governatrice sia stata demolita.

Un calvario giudiziario – prosegue il Foglio – durato dieci anni, quindici giorni di arresti domiciliari, distruzione della reputazione personale e politica. Ma senza neanche un processo. Protagonista dell’incredibile vicenda è Maria Rita Lorenzetti, parlamentare di lungo corso per il Pci e poi Pds, presidente della regione Umbria per due mandati (dal 2000 al 2010), infine presidente di Italferr, società di ingegneria controllata da Ferrovie dello Stato. affaritaliani.it