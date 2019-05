Nigeriano senza biglietto: putiferio in stazione per quasi un’ora

Vicenza – Ha scatenato un putiferio in stazione per quasi un’ora: un nigeriano di 31 anni, Isaiah Ogboe, irregolare e senza tetto, all’interno del Frecciarossa per Torino, fermo in stazione a Vicenza, alla richiesta da parte di un controllore di esibire il biglietto di viaggio attorno alle 20.45 di lunedì, il migrante ha iniziato a insultarlo, lo ha spinto, e inveendo è sceso dal treno.

Avvertita la Polfer il 31enne è stato fermato da due agenti, prima offesi con urla che hanno attirato l’attenzione degli utenti della stazione e poi spinti violentemente a terra, tanto da riportare lievi lesioni. In loro aiuto è intervenuta una pattuglia del 113.