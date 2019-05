Milano: immigrato ai domiciliari nel palazzo occupato

Condividi

Illegalità legalizzata dalla magistratura – La giustizia “creativa” non smette mai di sorprenderci. Silvia Sardone svela un altro caso incredibile e scrive su Facebook:

“NO ALLE POLITICHE CHE FAVORISCONO GLI IMMIGRATI CHE OCCUPANO

Su Rete4 abbiamo commentato il caso di un’occupazione (con più di 100 irregolari) in uno stabile a Milano in cui addirittura un irregolare è arresti domiciliari e pretende “casa e lavoro”. A sinistra vogliono corsie preferenziali per i non italiani, basta con le discriminazioni al contrario!!!”