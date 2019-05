Boschi strumentalizza la Festa della Mamma per sparlare del governo

Non sanno fare a meno dello sciacallaggio, tutto viene strumentalizzato in chiave politica. Ecco che cosa scrive Ma ria Elena Boschi per la Festa della Mamma:

“Auguri alla mia mamma e a tutte le mamme! Vi ricordate quando da piccoli, dopo una caduta, ci aiutavano a rialzarci e con un loro bacio guariva tutto? Per noi avevano poteri magici. Ed in fondo un po’ è vero: le mamme sono sempre delle super eroine.

Si fanno in 4 per i propri figli. Spesso si dividono tra la famiglia e il lavoro fuori, oltre a quello che già fanno in casa.

Mi piacerebbe che il Governo Lega e M5S per celebrare la festa della mamma in modo concreto, reintroducesse il bonus asilo nido e baby sitter che ha cancellato.

Coi nostri governi abbiamo sempre finanziato e esteso il bonus, Lega e M5S lo hanno subito tagliato: altro che sostegno alle famiglie.”