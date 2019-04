La truffa del ‘bonus cultura’ da 500 euro ai 18enni

Quando si trovava al Governo Matteo Renzi introdusse il cosiddetto ‘bonus cultura’, un sussidio di 500 euro destinato ai 18enni, che avrebbero dovuto spenderlo per libri e corsi di formazione. Ma a Napoli c’è qualcuno che ha pensato a come sfruttare in altro modo questo bonus, creando un vero e proprio business. A smascherare la truffa è stato l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Luca Abete.

Come funziona la truffa del ‘bonus cultura’ – – La truffa è piuttosto semplice e diffusa, e si approfitta del cosiddetto “bonus cultura” da 500 euro che il governo Renzi introdusse per i neo 18enni, ovvero una cifra spendibile in libri e corsi di formazione. C’è infatti chi prende il bonus da 500 euro per darne ai ragazzi, in contanti, cifre di gran lunga inferiori.