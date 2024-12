Boschi: “Togliere le multe ai no vax è un insulto a chi ha rispettato le regole”

“Togliere le multe ai no vax non è solo un insulto a milioni di italiani che hanno rispettato le regole ma una grave offesa agli operatori sanitari e a tutte le vittime del Covid.

Il governo Meloni per qualche voto in più umilia i cittadini perbene e la memoria di chi non c’è più.”

Lo scrive su X Maria Elena Boschi (Italia viva).

Le risponde l’avvocato Gianfranceco Vecchio:

“Le “regole” erano anticostituzionali, basate su falsi scientifici conclamati e frutto di un sostanziale colpo di Stato.

Quando vuole, dove vuole glielo spiego pubblicamente nel dettaglio con il sostegno di migliaia di medici e centinaia di pubblicazioni scientifiche oltre che con le mie conoscenze giuridiche e dei fatti, mi faccia sapere!”